نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 27 إبريل 2025.. توقعات الأرصاد الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عن توقعات الطقس ليوم الأحد 27 إبريل 2025، حيث من المتوقع أن يسود الطقس مائلًا للحرارة نهارًا على معظم مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويستمر الطقس معتدلًا في أول الليل، مائلًا للبرودة في آخره، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تحذيرات من الشبورة المائية والرياح

حذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة، بالإضافة إلى الطرق القريبة من المسطحات المائية.

قد تكون الشبورة كثيفة في بعض الأحيان، خاصة في مناطق السواحل الشمالية الغربية، الوجه البحري، ومدن القناة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء خلال اليوم على فترات متقطعة.

التوقعات بخصوص المنخفض الجوي الخماسيني

كما كشفت خرائط الطقس عن وجود منخفض جوي خماسيني سيؤثر على البلاد اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل، مما سيؤدي إلى نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

من المتوقع أيضًا أن ترتفع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع هطول أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة: الصغرى 17، العظمى 28

العاصمة الإدارية: الصغرى 16، العظمى 28

6 أكتوبر: الصغرى 16، العظمى 29

بنها: الصغرى 16، العظمى 28

دمنهور: الصغرى 17، العظمى 28

وادي النطرون: الصغرى 16، العظمى 29

كفر الشيخ: الصغرى 16، العظمى 29

المنصورة: الصغرى 17، العظمى 28

الزقازيق: الصغرى 16، العظمى 28

شبين الكوم: الصغرى 15، العظمى 27

طنطا: الصغرى 16، العظمى 28

دمياط: الصغرى 17، العظمى 26

بورسعيد: الصغرى 18، العظمى 26

الإسماعيلية: الصغرى 16، العظمى 29

السويس: الصغرى 17، العظمى 29

العريش: الصغرى 16، العظمى 26

رفح: الصغرى 15، العظمى 26

رأس سدر: الصغرى 18، العظمى 30

نخل: الصغرى 10، العظمى 26

كاترين: الصغرى 10، العظمى 24

الطور: الصغرى 20، العظمى 30

طابا: الصغرى 18، العظمى 28

شرم الشيخ: الصغرى 21، العظمى 31

الإسكندرية: الصغرى 16، العظمى 25

العلمين: الصغرى 16، العظمى 24

مطروح: الصغرى 16، العظمى 23

السلوم: الصغرى 15، العظمى 31

سيوة: الصغرى 20، العظمى 30

رأس غرب: الصغرى 16، العظمى 30

الغردقة: الصغرى 21، العظمى 31

سفاجا: الصغرى 21، العظمى 32

مرسى علم: الصغرى 21، العظمى 31

شلاتين: الصغرى 23، العظمى 31

حلايب: الصغرى 22، العظمى 29

أبورماد: الصغرى 22، العظمى 29

رأس حدربة: الصغرى 22، العظمى 30

الفيوم: الصغرى 16، العظمى 28

بني سويف: الصغرى 15، العظمى 28

المنيا: الصغرى 14، العظمى 28

أسيوط: الصغرى 15، العظمى 28

سوهاج: الصغرى 18، العظمى 30

قنا: الصغرى 20، العظمى 35

الأقصر: الصغرى 20، العظمى 35

أسوان: الصغرى 21، العظمى 35

الوادي الجديد: الصغرى 18، العظمى 31

أبوسمبل: الصغرى 21، العظمى 35