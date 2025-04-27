الفرصة الذهبية للطلاب.. مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية تفتح أبوابها ببديل مثير للثانوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 01:27 مساءً - تعتبر مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية في القليوبية من أفضل البدائل لمدارس الثانوي العام 2025، لذلك يتوجه عدد من أولياء الأمور والطلاب في المدارس الإعدادي للبحث وإيجاد فرص تعليمية جديدة بعد قيام وزارة التعليم بالإعلان عن بدء تطبيق نظام البكالوريا بدلًا عن الثانوي العام.

حيث تعتبر مدرسة we جزء من مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تهدف إلى إعداد الطلبة في سوق العمل وتسمح لهم بتوفير فرص عمل للحصول على تعليم مهني متقدم للشراكة مع شركات القطاع العام والقطاع الخاص.

تعتبر تلك المدارس بمثابة فرصة كبيرة للطلبة الراغبين في التخصص بمجالات محددة مثل الاتصالات، والشبكات وأمن المعلومات وتطوير البرمجيات، كما أن تنسيق القبول بالمدرسة we للعام الحالي تبلغ 225 درجة كحد أدنى، يحتاج الأمر من الطلاب اجتياز اختبارات القبول للشخصية وإتقان اللغة الإنجليزية.

من أهم مزايا المدرسة هي توفير تابلت لكل طالب والمستلزمات الدراسية والزي المدرسي، بجانب قيام المدرسة بمنح الطلبة شهادات أكاديمية ودولية وتقديم تدريب عملي في مراكز الاتصال التابعة للشركة، مما يعطي فرصة عمل مناسبة فور التخرج، هذا وبجانب وسائل المواصلات التي توفرها المدرسة لضمان وصول الطلاب إلى موقع التدريب في الموعد المقرر.