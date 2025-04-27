نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 وتفاصيل زيادة الأجور الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة المالية رسميًا عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، حيث من المقرر أن يبدأ الصرف في وقت مبكر من هذا العام ليكون في 22 أبريل 2025، بدلًا من الموعد المعتاد في 24 من كل شهر.

وقد تصدر هذا الخبر محركات البحث في الساعات الماضية، بعد أن صرحت الوزارة بأنها قررت تبكير موعد الصرف لتخفيف الأعباء المالية على الموظفين.

تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

يأتي قرار وزارة المالية في إطار تسهيل الأمور على الموظفين وتحسين الأوضاع المالية لهم.

وقد تم تحديد خمسة أيام لصرف الرواتب، تليها ثلاثة أيام مخصصة لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للموظفين في مختلف الجهات الحكومية.

كما أكدت الوزارة أنه تم وضع جدول زمني منظم يراعي كثافة العمل في جميع الجهات الإدارية.

ووجهت الوزارة نصيحة للعاملين في القطاع الحكومي بتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون مرتبات شهر مايو 2025 متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد.

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2025

أعلنت الوزارة عن توفير العديد من الأماكن التي يمكن من خلالها صرف مرتبات شهر مايو 2025، وتشمل هذه الأماكن:

ماكينات الصراف الآلي ATM

فروع البنوك المختلفة

مكاتب البريد المصري

جدول صرف مرتبات شهر مايو 2025

تم تحديد مواعيد صرف المرتبات بناءً على الهيئات والوزارات المختلفة على النحو التالي:

22 مايو 2025: سيبدأ صرف مرتبات العاملين في عدة هيئات حكومية مثل مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأخرى.

23 مايو 2025: سيبدأ صرف مرتبات العاملين في وزارات مثل التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التربية والتعليم، الزراعة، وغيرها.

زيادة المرتبات: جدول الحد الأدنى للأجور 2025

في إطار تحسين الأوضاع المالية للموظفين، تم الإعلان عن زيادات في الحد الأدنى للأجور التي سيُطبق عليها من يوليو 2025.

وكانت نسبة الزيادة تتراوح بين 13% للدرجات العليا و18% للدرجة السادسة.

وفيما يلي جدول يوضح زيادة الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة:

الدرجة الممتازة: من 12،200 جنيه إلى 13،800 جنيه

الدرجة العالية: من 10،200 جنيه إلى 11،800 جنيه

درجة المدير العام: من 9،200 جنيه إلى 10،300 جنيه

الدرجة الأولى: من 8،200 جنيه إلى 9،800 جنيه

الدرجة الثانية: من 8،000 جنيه إلى 8،500 جنيه

الدرجة الثالثة: من 7،500 جنيه إلى 8،000 جنيه

الدرجة الرابعة: من 7،000 جنيه إلى 7،300 جنيه

الدرجة الخامسة: من 6،500 جنيه إلى 7،100 جنيه

الدرجة السادسة: من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه

موعد تطبيق الزيادة في الأجور

من المقرر أن تبدأ زيادة المرتبات الجديدة في يوليو 2025، وهي خطوة تأتي ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى دخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة.