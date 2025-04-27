الرئيس السيسى يدعو الحاكم العام لأستراليا للمشاركة فى حفل افتتاح المتحف الكبير

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في قصر الاتحادية، السيدة "سام موستين" الحاكم العام لكومنولث أستراليا، في زيارة رسمية شهدت إقامة مراسم الاستقبال الرسمي، حيث تم عزف السلامين الوطنيين، واستعراض حرس الشرف.

مباحثات موسعة بين وفدي مصر وأستراليا

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس السيسي بالحاكم العام لأستراليا في القاهرة، موضحًا أن هذه الزيارة تعتبر الأولى لها إلى مصر.

وأضاف أن الزيارة تتزامن مع الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عامًا على تدشين العلاقات بين البلدين، مما يعكس عمق الروابط التاريخية والأواصر الممتدة بين مصر وأستراليا.

إسهامات الجالية المصرية في أستراليا

وفي سياق المباحثات، ثمن الرئيس السيسي الإسهامات الإيجابية للجالية المصرية في أستراليا ودورها الفاعل في بناء المجتمع الأسترالي.

كما أشار الرئيس إلى المكانة المتميزة التي يحظى بها عدد من الأستراليين من ذوي الأصول المصرية في مختلف المجالات، وتقلدهم مناصب رفيعة، مما يعكس متانة العلاقات بين الشعبين الصديقين.

دعوة للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وفي نهاية اللقاء، وجه الرئيس السيسي دعوة للحاكم العام لأستراليا للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وهو ما لاقى ترحيبًا من المسؤولة الأسترالية.