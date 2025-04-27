عاجل - الرئيس السيسي يستقبل الحاكم العام لأستراليا في زيارة رسمية بقصر الاتحادية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، سام موستين الحاكم العام لكومنولث أستراليا، في زيارة رسمية شهدت إقامة مراسم الاستقبال الرسمي التي شملت عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، في جو يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

مباحثات موسعة لتعزيز التعاون بين مصر وأستراليا

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس السيسي بالحاكم العام لأستراليا في القاهرة، معربًا عن سعادته بزيارة "موستين"، التي تعتبر الأولى لها إلى مصر.

وأشار الرئيس إلى أن هذه الزيارة تتزامن مع الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ما يعكس تطور الروابط التاريخية بين مصر وأستراليا.

الجالية المصرية في أستراليا: إسهامات كبيرة في بناء المجتمع الأسترالي

في إطار العلاقات الثنائية، أشاد الرئيس السيسي بالإسهامات الإيجابية للجالية المصرية في أستراليا، والتي لعبت دورًا بارزًا في بناء المجتمع الأسترالي.

وأكد الرئيس على أن العديد من الأستراليين من ذوي الأصول المصرية قد شغلوا مناصب رفيعة في مختلف المجالات، مما يعكس متانة العلاقات بين الشعبين.

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين

تناول اللقاء أيضًا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وأستراليا. وأشار الرئيس إلى الفرص الواعدة المتاحة في مصر للاستثمار، خصوصًا في مجالات إنتاج الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والزراعة، والسياحة، والصناعات التكنولوجية والتعدين، مؤكدًا على أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة جذابة للاستثمارات.

كما تم الحديث عن أهمية دعم التعاون بين البلدين في مجالات الأمن الغذائي، مشيرًا إلى إمكانية إقامة مشروعات مشتركة لتربية وتسمين الماشية في مصر، بالإضافة إلى تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأسترالية.

التعاون الثقافي: أهمية الاستثمار في المتاحف

أبدت الحاكم العام لأستراليا اهتمامًا خاصًا بتعزيز التعاون في مجال الاستثمار الثقافي بين البلدين، مع التركيز على المتاحف المصرية التي تحظى بتقدير كبير لدى الشعب الأسترالي. كما أكدت على دعم أستراليا المستمر لجهود مصر في استعادة الاستقرار في المنطقة.

التعاون بشأن القضايا الإقليمية والدولية

وتناول اللقاء أيضًا العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة.

حيث تم استعراض الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى رفض استخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

كما تم التأكيد على ضرورة إعادة إعمار غزة وفقًا للخطة العربية الإسلامية، ودعم تحقيق حل الدولتين كسبيل وحيد للسلام الدائم في المنطقة.

دعوة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير

ووجه الرئيس السيسي الدعوة للحاكم العام لأستراليا للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقد لاقت هذه الدعوة ترحيبًا من الحاكم العام، التي أكدت اهتمام بلادها بتعزيز العلاقات مع مصر في مختلف المجالات.