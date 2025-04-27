نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - الرئيس السيسى يستعرض مع الجانب الأسترالى فرص الاستثمار فى "اقتصادية قناة السويس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السيدة "سام موستين" الحاكم العام لكومنولث أستراليا، في زيارة رسمية تاريخية بمقر قصر الاتحادية.

حيث تم إقامة مراسم الاستقبال الرسمي، التي شملت عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، في مشهد يعكس متانة العلاقات بين مصر وأستراليا.

مباحثات موسعة بين الرئيس السيسي والحاكم العام لأستراليا

شهد اللقاء عقد مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس السيسي بالحاكم العام الأسترالية في مصر.

تأتي هذه الزيارة في إطار الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عامًا على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ما يعكس عمق الروابط التاريخية والأواصر الممتدة بينهما.

دور الجالية المصرية في أستراليا

في هذا السياق، أشاد الرئيس السيسي بالإسهامات الإيجابية للجالية المصرية في أستراليا. كما أكد على دورها الفاعل في بناء المجتمع الأسترالي، مشيرًا إلى المكانة المتميزة التي يتمتع بها العديد من الأستراليين ذوي الأصول المصرية في مختلف المجالات.

وأضاف أن هؤلاء الأفراد قد تقلدوا مناصب رفيعة، ما يعكس مدى قوة العلاقة بين الشعبين الصديقين.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وأستراليا. حيث شدد الرئيس السيسي على الفرص الواعدة التي توفرها مصر للاستثمار، خصوصًا في مجالات إنتاج الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأخضر، والزراعة، والسياحة، والصناعات التكنولوجية، والتعدين.

كما أكد على أهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كوجهة جذب للمستثمرين الأستراليين، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على توطين الصناعات وتعزيز قدراتها الإنتاجية.