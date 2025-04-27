عاجل:- الرئيس السيسي يستقبل الحاكم العام لأستراليا في زيارة تاريخية بالقاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بقصر الاتحادية، السيدة "سام موستين" الحاكم العام لكومنولث أستراليا، حيث أُقيمت مراسم الاستقبال الرسمي، والتي شملت عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، وذلك في إطار زيارة رسمية هي الأولى لها إلى مصر.

وفي تصريح له، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد عقد مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس السيسي بالحاكم العام لأستراليا في القاهرة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تتزامن مع الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأستراليا، وهو ما يعكس عمق الروابط التاريخية والأواصر الممتدة بين البلدين.

كما أثنى الرئيس السيسي على الإسهامات الإيجابية للجالية المصرية في أستراليا، مشيرًا إلى دورها الفاعل في بناء المجتمع الأسترالي.

وأضاف الرئيس أن عددًا من الأستراليين ذوي الأصول المصرية قد حققوا مكانة متميزة في مختلف المجالات، وقلدوا مناصب رفيعة، مما يعكس متانة العلاقات بين الشعبين الصديقين.