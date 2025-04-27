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نموذج استرشادي لمادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2024/2025

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نموذج استرشادي لمادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة 2024/2025

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها لدعم طلاب الثانوية العامة، حيث أعلنت الوزارة عن إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات مادة الكيمياء، ابتداءً من اليوم الأحد 27 أبريل 2025. 

 

وستكون النماذج متاحة عبر الموقع الرسمي للوزارة، بهدف تمكين الطلاب من مراجعة المادة والاستعداد للامتحانات بشكل فعال.

ويمكن للطلاب متابعة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3" يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءً، حيث سيقوم نخبة من المعلمين المتميزين بشرح كيفية حل الأسئلة بشكل تفصيلي، مع إعادة الحلقة في الساعة العاشرة صباح اليوم التالي.

يمكن متابعة القناة عبر تردد النايل سات 12206 أفقي بمعدل ترميز 27500.

كما يُتاح للطلاب الوصول إلى النماذج الاسترشادية من خلال الرابط التالي: 
رابط النماذج الاسترشادية
(https://qrfy.io/r/B4i01hKiTW)، حيث سيتم تخصيص يوم الأحد لمادة الكيمياء، على أن يتم تخصيص أيام أخرى للمواد المختلفة.

تأتي هذه الخطوة ضمن إطار استراتيجية الوزارة لدعم الطلاب في الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، وتوفير وسائل تعلمية مبتكرة تساهم في تعزيز فهمهم للمحتوى الدراسي.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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