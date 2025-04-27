إحالة تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية إلى لجنة نوعية بالنواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 12:33 مساءً - أحال المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، ورئيس الجلسة العامة للمجلس اليوم، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.