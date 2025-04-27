في أعقاب الهجوم الإرهابي.. مصر والهند تتفقان على تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 أبريل 2025 12:32 مساءً - على إثر الحادث الإرهابي الذي أصاب كشمير، قام وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بإجراء اتصال هاتفي مع نظيره سوبرامانيام جايشانكر الهندي، وقدم له تعازيه الحارة لشعب الهند وحكوماته.

وخلال الاتصال الهاتفي أكد عبد العاطي على تضامن مصر مع شعب الهند في هذا الحادث الأليم، واقر أن مصر ترفض تمامًا التطرف والإرهاب، ودعا إلى ضبط النفس وتهدئة الأوضاع لتجنب التصعيد بالمنطقة.

تناول الوزيران مناقشه طرق تعزيز التعاون الثنائي بين الهند ومصر في عدد من المجالات، وعلى إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، عبر وزير الخارجية الهندي عن تقديره لمصر، وأشاد بالعلاقات التاريخية بين البلدين واقر أنه يطمح في تعزيز التعاون المشترك.