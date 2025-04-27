نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم الأحد 27 أبريل 2025.. طقس مائل للحرارة مع تحذيرات من عاصفة رملية قادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 27 أبريل 2025، مؤكدة أن الطقس اليوم سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية، وحارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تشهد البلاد تغيرًا مفاجئًا في الطقس بعد 72 ساعة، حيث من المتوقع حدوث عاصفة ترابية في بعض المناطق.

الطقس اليوم

النهار: مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الليل: معتدل في بداية الليل، ومائل للبرودة في آخره، مع انخفاض درجات الحرارة في الصباح الباكر على معظم الأنحاء.

تحذيرات من العاصفة الرملية القادمة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أن الرياح ستنشط خلال الساعات القادمة، خاصة في المناطق الغربية، مما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في المناطق الصحراوية.

كما تم تحذير المواطنين من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب شبورة مائية قد تتكون على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وخاصة في الصباح الباكر.

الأمطار:

من المتوقع أن تكون هناك فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، بينما لا توجد فرص لأمطار في معظم المناطق الأخرى.

حالة البحرين:

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، بارتفاع موج من 0.7 إلى 1.5 متر.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، بارتفاع موج من 1.5 إلى 2.5 متر، وقد يصل إلى 3 أمتار في بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

القاهرة: العظمى 28-30 درجة مئوية، الصغرى 16-18 درجة مئوية

الجيزة: العظمى 28-30 درجة مئوية، الصغرى 16-18 درجة مئوية

المنصورة: العظمى 27-29 درجة مئوية، الصغرى 15-17 درجة مئوية

السواحل الشمالية:

الإسكندرية: العظمى 22-24 درجة مئوية، الصغرى 14-16 درجة مئوية

بورسعيد: العظمى 23-25 درجة مئوية، الصغرى 15-17 درجة مئوية

الصعيد (شمال وجنوب):

أسيوط: العظمى 30-32 درجة مئوية، الصغرى 16-18 درجة مئوية

سوهاج: العظمى 31-33 درجة مئوية، الصغرى 17-19 درجة مئوية

أسوان: العظمى 34-36 درجة مئوية، الصغرى 20-22 درجة مئوية

قناة السويس وسيناء:

شرم الشيخ: العظمى 30-32 درجة مئوية، الصغرى 20-22 درجة مئوية

العريش: العظمى 24-26 درجة مئوية، الصغرى 15-17 درجة مئوية

النصيحة للمواطنين

من المهم توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق التي من المتوقع أن تشهد عاصفة رملية أو شبورة مائية كثيفة. يُنصح بتقليل السفر على الطرق السريعة والزراعية في ساعات الصباح الباكر والابتعاد عن المناطق المكشوفة في حال نشاط الرياح.