نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف معاشات مايو 2025 وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مع اقتراب موعد صرف معاشات شهر مايو 2025، زادت عمليات البحث من قبل العديد من أصحاب المعاشات حول تفاصيل موعد الصرف وزيادة المعاشات الجديدة التي سيتم تطبيقها في يوليو 2025.

وفقًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، من المقرر أن يتم صرف معاشات مايو في الموعد المعتاد، مع إعلان زيادة في المعاشات بنسبة 15% بداية من الشهر المقبل.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2025

من المقرر أن تبدأ عملية صرف معاشات شهر مايو 2025 في 1 مايو 2025، كما هو الحال كل شهر، وسيتمكن أصحاب المعاشات من الحصول على مستحقاتهم عبر العديد من القنوات المتاحة للصرف.

أماكن صرف معاشات شهر مايو 2025

يمكن لأصحاب المعاشات صرف مستحقاتهم من خلال عدة أماكن معتمدة، وهي:

منافذ البريد المصري: يمكن لصرف المعاشات من خلال فروع البريد المنتشرة في جميع أنحاء مصر.

ماكينات الصرف الآلي للبنوك: يتاح صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنوك.

منافذ فوري وكارت ميزة: يمكن استخدام نقاط الدفع الإلكتروني مثل فوري وكارت ميزة للصرف.

كيفية الاستعلام عن المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن صرف المعاشات والتأكد من الرقم التأميني الخاص بهم من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

يمكن ذلك عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب.

إدخال الرقم القومي الخاص بك.

عرض تفاصيل المعاش وقيمته بعد الزيادة.

يمكنك الدخول على الموقع الرسمي للهيئة للاستعلام من هنا.

زيادة المعاشات في مصر بنسبة 15%

في سياق آخر، أعلنت الحكومة عن تطبيق زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من يوليو 2025. وهذه الزيادة تأتي وفقًا للمادة رقم 35 من قانون التأمينات الاجتماعية المصري (رقم 148 لسنة 2019)، والتي تضمن زيادات سنوية للمعاشات بمعدل لا يتجاوز 15% بداية من كل عام مالي.