نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأحد 27 إبريل 2025.. تحذيرات من عاصفة ترابية قادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 27 إبريل 2025، محذرة من تغييرات جوية حادة في الأيام المقبلة.

فمن المتوقع أن تتأثر البلاد بنشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة يوم الأربعاء المقبل، والتي قد تصل لحد العاصفة الترابية في المناطق الصحراوية والمكشوفة، في ظل التحذيرات من تغيرات الطقس في 72 ساعة القادمة.

تفاصيل الطقس اليوم

الطقس العام: سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلًا على السواحل الشمالية، أما على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فسيكون الطقس حارًا.

الطقس ليلًا: معتدل في أول الليل، ومائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء.

تحذيرات:

شبورة مائية: قد تتكون شبورة مائية في الصباح على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية.

الرياح: ستكون الرياح نشطة أحيانًا، خاصة في المناطق الغربية، وقد تثير الرمال والأتربة في المناطق الصحراوية.

الأمطار: من غير المرجح هطول أمطار في معظم المناطق، إلا أن هناك احتمالًا ضعيفًا لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

حالة البحرين

البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، بارتفاع موج يتراوح بين 0.7 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالي غربي.

البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، بارتفاع موج يتراوح بين 1.5 إلى 2.5 متر، وقد يصل إلى 3 أمتار في بعض المناطق، واتجاه الرياح شمالي غربي.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

القاهرة: العظمى: 28-30 درجة مئوية، الصغرى: 16-18 درجة مئوية

الجيزة: العظمى: 28-30 درجة مئوية، الصغرى: 16-18 درجة مئوية

المنصورة: العظمى: 27-29 درجة مئوية، الصغرى: 15-17 درجة مئوية

السواحل الشمالية:

الإسكندرية: العظمى: 22-24 درجة مئوية، الصغرى: 14-16 درجة مئوية

بورسعيد: العظمى: 23-25 درجة مئوية، الصغرى: 15-17 درجة مئوية

الصعيد (شمال وجنوب):

المنيا: العظمى: 29-31 درجة مئوية، الصغرى: 16-18 درجة مئوية

أسيوط: العظمى: 30-32 درجة مئوية، الصغرى: 16-18 درجة مئوية

قناة السويس وسيناء:

الإسماعيلية: العظمى: 29-31 درجة مئوية، الصغرى: 16-18 درجة مئوية

شرم الشيخ: العظمى: 30-32 درجة مئوية، الصغرى: 20-22 درجة مئوية

التوقعات للأيام المقبلة:

الأربعاء المقبل: من المتوقع حدوث نشاط رياح محملة بالرمال والأتربة قد تصل إلى عاصفة ترابية في بعض المناطق.

يُنصح بتوخي الحذر من العوامل الجوية القادمة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب الآثار السلبية لهذه الظروف.