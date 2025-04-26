لضمان أفضل خدمة.. تحديثات جديدة على تطبيق مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 07:28 مساءً - أعلنت وزارة المالية عن استمرار تقديم خدمات الدعم الفني للمستفيدين من "مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج" عبر التطبيق الإلكتروني المخصص للمبادرة، وأكدت الوزارة التزامها الكامل بتوفير جميع سبل الدعم لضمان نجاح المبادرة، مع التأكيد على الالتزام التام بشروطها التنظيمية.

وأشارت الوزارة إلى أنها أجرت تحسينات فنية على التطبيق بعد حدوث عطل تقني مؤقت، حيث تم تعديل الأنظمة لضمان تفادي تكرار المشاكل التقنية مستقبلاً، وهو ما يسهم في تقديم الخدمة بشكل أكثر استقرارًا وفعالية.

وسمحت التحديثات للمستفيدين بمتابعة حالة طلباتهم لحظة بلحظة، بالإضافة إلى إمكانية إتمام جميع إجراءات الشحن المطلوبة بسهولة ويسر عبر التطبيق الإلكتروني.

وفي إطار تسريع الإجراءات، وجهت وزارة المالية اللجنة الجمركية إلى ضرورة سرعة مراجعة واعتماد طلبات استيراد السيارات المقدمة من المواطنين، بهدف تسريع عملية الشحن وتسليم السيارات بأسرع وقت ممكن.

ولضمان تقديم خدمات متميزة للمستفيدين، أكدت الوزارة التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لضمان عمل خدمات الدعم الفني على مدار الساعة، مما يعكس حرص الوزارة على تلبية احتياجات جميع المشاركين في المبادرة.

وتُعد "مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج" فرصة تاريخية للمصريين المقيمين بالخارج لاستيراد سياراتهم الخاصة مع إعفاء كامل من الجمارك والضرائب، شريطة الالتزام بالشروط المحددة من قبل الحكومة المصرية.

وتشترط المبادرة إيداع مبلغ من المال بالعملة الأجنبية كوديعة غير مستردة لدى البنك المركزي المصري لمدة خمس سنوات، على أن يتم صرفها لاحقًا بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف وقت الاسترداد.

ومنذ إطلاقها في نوفمبر 2022، حققت المبادرة نجاحًا باهرًا، حيث تمكنت من جذب إيداعات تجاوزت 900 مليون دولار أمريكي في الأشهر الخمسة الأولى، ما يعكس الإقبال الكبير من المغتربين على الاستفادة من التيسيرات المقدمة.

كما سمحت المبادرة للمواطنين باستيراد سياراتهم الخاصة من دون التقيد بعام الصنع، بينما فرضت شروطًا على السيارات المستعملة بعدم تجاوز عمرها ثلاث سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي لضمان الحفاظ على جودة السيارات المستوردة.