خالد البلشي: البدل حق ثابت للصحفيين وتشريع لدعم موارد النقابة قريبًا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 26 أبريل 2025 07:28 مساءً - قام خالد البلشي نقيب الصحفيين والمرشح لدورة أخرى جديدة، بالتأكيد على أن بدل الصحفيين ليس منحة أو تفضُل من قبل النقيب، بل هي عمل على أن تكون زيادته ثابته وليست مرتبطة بالعلاقات الشخصية، وأعلن في المؤتمر الصحفي عن حصول النقابة على وعد حكومي بإصدار تشريع قانوني من أجل دعم موارد النقابة.

كما قام بالدفاع عن العمل عبر مدونة سلوك مهنية، ونفي أن يكون هذا اتهام ضمني لأحد، وقام بالتوضيح أن ملف البدل والمؤقتين تم إنجازه ولم يعد يتبقى سوى استكمال بعض الإجراءات.

وأشار إلى أهمية القيام بنقل ولاية النادي النهري إلى الجمعية العمومية من أجل ضمان وحدة القرار واستقراره في النقابة.

وكشف عن مراجعة كافة أوضاع الصحف والملف الخاص بتحقيق راتب عادل للصحفيين واكد على ثبات الموقف تجاه قضية فلسطين وعزمها على زيادة دعم الحالات الحركة، والعمل على توسيع شبكة الرعاية الطبية وهذا بالتعاون مع دور رعاية المسنين.