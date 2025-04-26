نقيب الصحفيين: ما يُثار حول أن نصف مجلس النقابة من اليسار غير حقيقي

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أحمد جودة - القاهرة - دعا خالد البلشي نقيب الصحفيين، والمرشح لدورة ثانية بانتخابات التجديد النصفي، ما يُثار حول أن نصف مجلس النقابة من اليسار غير حقيقي، قائلًا: "لا أعلم من خرج بهذا الادعاء، مَن مِن أعضاء المجلس محسوب على تيار اليسار غيري، في الحقيقة لا يوجد".

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، لعرض برنامجه الانتخابي، إن نقابة الصحفيين ستظل للجميع، وستظل الجمعية العمومية تحتمي بالتنوع والاختلاف داخل المجلس، مؤكدًا أنه مع حرية التعبير، وحرية التنوع والاختلاف، وسيدفع ثمن الدفاع عن هذا التنوع.

ودعا "البلشي"، الجميع، تحمّل النقد الجاد والموضوعي، الدعوة لمحاسبة كل من يرتكب جريمة بحث زميله، أو أي تجاوز، وأن يسير في مسار نقابي وقانوني.

وفيما يخص تعديل قانون النقابة، أكد "البلشي" أنه ليس من شأن المجلس، بل هو شأن الجمعية العمومية للنقابة، وظهر في ظرف واضح، نستطيع في إنتاج قانون.

وتابع: "في بداية الدورة النقابية قررنا العمل على تعديل القانون، ولكن تعديل في إطار مواد محددة بعينها، وكان شرطنا الوحيد أن يتم ذلك من خلال جمعية عمومية".