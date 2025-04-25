نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الأوقاف تقدم الشكر إلى السفارة المصرية في كرواتيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدمت وزارة الأوقاف بالشكر إلى السفارة المصرية في كرواتيا، وتخص بالشكر والتقدير القائم بأعمال السفير السيد عصام الدين بدران، وطاقم السفارة، لما بذلوه من جهد وافر في سبيل الإعداد لزيارة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إلى كرواتيا، وإنجاح تلك الزيارة، وتذليل العقبات المتعلقة بالتنقل، والحرص على التعاون الوثيق مع المشيخة الإسلامية الكرواتية والجمعية الإسلامية الكرواتية.

وقد وجه الوزير ثناء جميلا من المسلمين الكروات ومن المشيخة والجمعية على جهود السفارة المصرية في كرواتيا، وذلك بفضل جهود القائم بالأعمال التي تعد امتدادًا لدبلوماسي رفيع الأخلاق، عظيم الجهد، واسع الذكر والثناء؛ ألا وهو السفير أيمن ثروت -سفير مصر السابق في كرواتيا- الذي وافته المنية وهو على رأس العمل في خدمة وطنه وأبنائه. وقد بلغ من جميل جهوده أن صار معروفًا ومحمود السيرة والجهود بين كل السفراء والجاليات المسلمة في كرواتيا؛ حتى إن الصلاة عليه شهدت إقبالًا منقطع النظير حسب تعبير مفتي مسلمي كرواتيا. رحم الله الفقيد وجعل عمله في موازين حسناته.