نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يغرس شجرة مثمرة بمحيط الجمعية الإسلامية والنصب التذكاري للشهداء بزغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تقليدًا جديدًا اتبعه منذ توليه أمانة المسئولية، متمثلًا في غرس شجرة مثمرة أو معمرة في كل دولة يتوجه إليها باسم "الشجرة المصرية"، إشهادًا على رسالة مصر الناطقة بالمسالمة والإثمار والتعاون وحماية البيئة وحب العمران.

وفي هذا الإطار، غرس الوزير شجرة اليوم في الحديقة التابعة للجمعية الإسلامية في زغرب، وهي حديقة مشتركة بين الجمعية والمشيخة الإسلامية الكرواتية، والمدرسة الثانوية الإسلامية، والنصب التذكاري لشهداء المسلمين في الحرب الوطنية الكرواتية.

كما قدّم المسلمون الكروات، وغيرهم من المشاركين في المؤتمر، وزيرَ الأوقاف إلى إمامتهم في الصلاة تقديرًا لمكانته وعرفانًا بمقام مصر والأزهر؛ كما حرص أبناء الجالية المصرية وغيرهم من الجاليات على مصافحة الوزير والتحدث معه بعد الصلاة.

كما حرص الوزير على الدعاء بالخير لمصر وكرواتيا والعالم.

كما أجرى الوزير حوارًا مع برنامج تابع للتلفزيون والإذاعة الكرواتية ومع برنامج تابع للتلفزيون البوسني قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر الذي تنظمه المشيخة الإسلامية في كرواتيا بالتعاون مع عدد من الجهات الكرواتية والأوروبية الراعية وبحضور عدد من المشاركين من مختلف أنحاء العالم.