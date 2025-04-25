نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحلال وتجديد الفواصل العرضية بوصلة كوبري 6 أكتوبر بالاتجاهين في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نسب تنفيذ أعمال إحلال وتجديد الفواصل العرضية الخاصة بوصلة كوبري 6 أكتوبر بالاتجاهين بالتناوب بنطاق محافظة الجيزة وذلك لتسهيل حركة سير المركبات.

وأكد المحافظ أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية للمحاور الرئيسية والتيسير على المواطنين مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في متابعة الأعمال ميدانيًا والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وشدد محافظ الجيزة على مديرية الطرق بضرورة تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في التنفيذ لتيسير الحركة المرورية.

وأشار محافظ الجيزة إلى البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من الأعمال في الاتجاه القادم من شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقي اتجاه القاهرة وذلك من خلال مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

وأوضح النجار إلى أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من الأعمال في الاتجاه القادم من القاهرة إلى الدقي منزل المصل واللقاح منزل شارع الدقي لمدة يومين ابتداء من الساعة 12 صباحًا يوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 وحتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 3 مايو 2025 والعمل على مدار 24 ساعة.

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