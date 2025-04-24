تعرف على المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 10:28 مساءً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المواعيد الجديدة لامتحانات نهاية العام لـ صفوف النقل للعام الدراسي الجارى، 2024,2025 حيث تبدأ من يوم 21 مايو المقبل للصفين الأول والثانى الثانوى العام حتى 27 من نفس الشهر، أما صفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2025 بداية من 22 مايو حتى 27 من نفس الشهر.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن يتم إتاحة استخدام المدارس الثانوية والاعدادية والابتدائية بعد انتهاء الفترة المشار إليها باستثناء مدارس لجان امتحان الشهادة الإعدادية والتي تبدأ في يوم 31 مايو، كلجان لامتحانات الشهادة الفنية.

يأتى ذلك فى إطار كتاب الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بشأن تعديل مواعيد عقد امتحانات النقل لامتحانات التعليم العام، حتى يتاح تجهيز لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2025.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم اى مديرية لديها زحمة في مدارس التعليم الفني تم منحها الله يومين وليس في العموم فى تعديل مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل حيث كان من المفترض أن تبدأ يوم 24 مايو ، أما المديريات التعليمية التى لا يوجد لديها زحمة فى لجان امتحانات الدبلومات الفنية يتم ترك مواعيد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل كما هى.