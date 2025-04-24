أمين الفتوى يوضح ما الخمار؟ وكيف تطبقه المرأة كما أراده الله؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 10:28 مساءً - أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الخمار المقصود فى القرآن هو جزء من اللباس الشرعى للمرأة، وأن تطبيقه الصحيح يجب أن يلتزم بصفات محددة فى الشكل والهيئة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: "الخمار فى اللغة والشريعة هو ما تُغطى به المرأة رأسها وعنقها وصدرها، وهو سترٌ كاملٌ لما أمر الله بستره من جسد المرأة، وليس مجرد غطاء للشعر فقط".

وأضاف: "أى قطعة ملابس تحقق هذه الشروط الشرعية تُعد خمارًا أو حجابًا شرعيًا، وهى أن تستر الشعر، والعنق، والرقبة، والصدر، ولا تُظهر شيئًا مما يُعد من العورة، سواء كان ذلك مما يُستقبح كشفه، أو مما يحرم النظر إليه".

وأشار إلى أن الخمار ليس شكلًا محددًا بقدر ما هو وصف لغطاء يستر هذه الأجزاء من جسد المرأة، وبالتالى أى زى أو حجاب يحقق هذه الغاية، يدخل تحت مسمى الخمار الشرعي.

وأكد أن هذا الفهم هو ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وما طبقوه مع زوجاتهم وبناتهم، وما أقرّه النبى محمد صلى الله عليه وسلم فى تعامله مع نساء المؤمنين.

وتابع: "المقصود من الخمار ليس المبالغة فى الزينة أو الشكل، بل الستر الحقيقى، والالتزام بأمر الله فى قوله تعالى: {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} [النور: 31]، أى ليُسدلن هذه الأغطية على مواضع الجيب – أى الصدر – سترًا وحياءً وامتثالًا لأمر الله".