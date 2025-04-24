الاشتراطات الصحية للحجاج وآخر موعد لتسليم الشهادات.. تفاصيل

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أحمد جودة - القاهرة - الاشتراطات الصحية للحجاج وآخر موعد لتسليم الشهادات.. بالتزامن مع اقتراب موسم الحج 2025، يزداد اهتمام الحجاج المصريين بالاطلاع على الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان لضمان رحلة آمنة وصحية إلى الأراضي المقدسة.

وتُمثل الفحوص الطبية والتطعيمات الإلزامية خطوة أساسية للحصول على الموافقة النهائية للسفر، في إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

الاشتراطات الصحية للحجاج وآخر موعد لتسليم الشهادات

الاشتراطات الصحية للحجاج وآخر موعد لتسليم الشهادات

شددت وزارة الصحة والسكان، على ضرورة الخضوع لكشف طبي شامل قبل التوجه إلى الحج، مع الحصول على شهادة طبية معتمدة من أحد المستشفيات المُخولة، والتي يزيد عددها عن 237 مستشفى منتشرًا بجميع محافظات الجمهورية.

مواعيد الكشف الطبي وإرسال البيانات للحجاج

يتم إجراء الفحوص الطبية للحجاج خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.

وتُرسل نتائج الكشف إلكترونيًا من خلال نظام ربط شبكي بين وزارة الصحة وبوابة الحج الموحدة، بما يضمن دقة البيانات وسهولة الوصول إليها.

تفاصيل الفحوص المطلوبة

يشمل الكشف الطبي عددًا من التحاليل والفحوص الأساسية، وهي:

صورة دم كاملة

تحاليل وظائف الكبد

تحاليل وظائف الكلى

أشعة عادية على الصدر

الحالات الطبية الممنوعة من السفر للحج

أوضحت وزارة الصحة أن بعض الأمراض تمثل عائقًا صحيًا يحول دون أداء مناسك الحج، ومن أبرز هذه الحالات:

مرضى الفشل الكلوي المحتاجين لجلسات غسيل منتظمة

المصابون بتليف الرئة

من يعانون من السمنة المفرطة المرضية

المصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية أو التليف الكبدي أو الأورام في مراحل متقدمة

النساء الحوامل في بداية الحمل أو نهايته

مرضى الأمراض النفسية وفقًا للتقارير الفنية المعتمدة

الضوابط الخاصة بالحصول على تطعيمات الحج

يتطلب الحصول على تطعيمات الحج الالتزام بعدد من الضوابط الوقائية، من أبرزها:

إتمام تطعيمات الإنفلونزا الموسمية والالتهاب السحائي

التقيد بالإرشادات الصحية الواردة في كتيبات التوعية

حمل ما يثبت الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى كمية مناسبة من أدويتهم داخل أغلفتها الأصلية

الحصول على اللقاحات اللازمة من خلال 160 مكتبًا معتمدًا للتطعيمات الدولية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية

طرق الاستعلام عن مكاتب التطعيم

يمكن للراغبين في معرفة أقرب مكاتب الصحة التي توفر تطعيمات الحج والعمرة التواصل عبر الخط الساخن (105) أو زيارة الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

الإجراءات الوقائية والإرشادات الطبية

تؤكد الوزارة على أهمية الالتزام بالتعليمات الوقائية لتجنب العدوى، فضلًا عن ضرورة مراجعة البعثة الطبية المصرية في الأراضي المقدسة للاستشارات الطبية والاحتياطات الوقائية اللازمة طوال فترة الإقامة.

شروط التطعيم الأساسية لأداء مناسك الحج

من الشروط الأساسية لأداء الحج هذا العام الحصول على تطعيم الالتهاب السحائي الرباعي (ACYW135)، ويشترط: