نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: قطع المياه لمدة 6 ساعات بالمنطقة المحصورة بين فيصل والهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة أنه نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 300 مم المتعارض مع أعمال محطات مترو( الطالبية،مدكور،المطبعة ) التابعة للخط الرابع لمترو الأنفاق.

الأمر الذي يتطلب قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 6 ساعات بدءًا من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الجمعة الموافق 25 / 4 / 2025 إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 26 / 4 / 2025 عن المنطقة المحصورة بين شارع فيصل والهرم بداية من شارع المساحة حتى شارع حسن محمد.

وتوضح محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.