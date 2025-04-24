نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طب أسنان بحلوان الأهلية تنظم فعاليات اليوم العالمي لصحة الفم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت كلية طب الفم والأسنان بحلوان فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان بالتعاون مع الاتحاد العالمي لطب الأسنان FDI، وذلك إيمانًا بأهمية الوقاية والتوعية في دعم صحة المجتمع، وتأكيدًا على دور الجامعة في تقديم نموذج متكامل للتعليم الطبي الذي يجمع بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي.

وقد أقيمت الفعالية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رشا رفاعي، عميد الكلية والمشرف على القطاع الطبي بالجامعة، وبإشراف الأستاذ السيد عطا، أمين عام الجامعة.

وقد اكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، على أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يعكس التزام الجامعة برسالتها نحو بناء أجيال واعية صحيًا ومهنيًا، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دومًا إلى تقديم الدعم الكامل لكل المبادرات التي تسهم في الارتقاء بصحة الفرد والمجتمع، مؤكدًا أن الوعي الصحي يبدأ من مقاعد الدراسة، وأن طلاب الجامعة يمثلون سفراء للتوعية في محيطهم.



وأكدت الدكتورة رشا رفاعى، عميد كلية طب الأسنان والمشرف على القطاع الطبي بجامعة حلوان الأهلية، أن هذه الفعالية تأتي في إطار ربط الطلاب بالقضايا الصحية العالمية، وتعريفهم بأهمية صحة الفم والأسنان بوصفها المدخل الرئيسي لصحة الإنسان بشكل عام، مشيدة بالمستوى المتميز الذي أظهره الطلاب من خلال العروض التوضيحية والمجسمات والشروحات العلمية التي تعكس مدى فهمهم العميق لمجال دراستهم وحرصهم على التفاعل الإيجابي مع المجتمع.

حيث تناولت فعاليات اليوم أهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان وطرق الوقاية من التسوس، وكيفية الحماية من الأمراض التى تصيب الفم والأسنان.

وشهدت الفعالية تفاعلًا واسعًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث تم تقديم عروض عملية وتوعوية تضمنت مجسمات ورسومات ووسائل شرح مبتكرة من تنفيذ الطلاب، هدفت إلى تبسيط المعلومات الصحية وتقديمها بأسلوب إبداعي يجذب اهتمام الحضور.

وقام بتنظيم الفعالية والتنسيق لها كل من الدكتورة مها إسحق، منسق برنامج طب الأسنان، والدكتورة إيناس فتح الباب، والدكتورة نجوى خطاب، مسجلي البرنامج.