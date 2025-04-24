مفاجأة سارة .. شركة التأمين تحصل على شهادة الامتثال من الهيئة العامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 08:24 مساءً - أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني عن حصولها على شهادة الامتثال من الهيئة العامة للمنافسة اليوم الخميس الموافق ٢٤ إبريل.

أكدت الشركة من خلال بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن أهدافها لترسيخ مبادئ المنافسة العادلة في قطاع التأمين داخل المملكة، إلى جانب التقيّد الكامل بأحكام نظام المنافسة واللائحة التنفيذية التابعة له.

أعربت الصقر للتأمين عن تقديرها للدور الذي تؤديه الهيئة في خلق بيئة اقتصادية قائمة على العدالة والنزاهة، مشددة على استمرارها في الالتزام بجميع القوانين ذات الصلة بما يخدم مصالح العملاء والمساهمين وجميع أصحاب العلاقة.