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مفاجأة سارة .. شركة التأمين تحصل على شهادة الامتثال من الهيئة العامة...

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مفاجأة سارة .. شركة التأمين تحصل على شهادة الامتثال من الهيئة العامة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 08:24 مساءً - أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني عن حصولها على شهادة الامتثال من الهيئة العامة للمنافسة اليوم الخميس الموافق ٢٤ إبريل.

أكدت الشركة من خلال بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي ضمن أهدافها لترسيخ مبادئ المنافسة العادلة في قطاع التأمين داخل المملكة، إلى جانب التقيّد الكامل بأحكام نظام المنافسة واللائحة التنفيذية التابعة له.

أعربت الصقر للتأمين عن تقديرها للدور الذي تؤديه الهيئة في خلق بيئة اقتصادية قائمة على العدالة والنزاهة، مشددة على استمرارها في الالتزام بجميع القوانين ذات الصلة بما يخدم مصالح العملاء والمساهمين وجميع أصحاب العلاقة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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