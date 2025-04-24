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رقابة صارمة في قطاع التعليم الإلكتروني…إيقاف تراخيص وإنذارات حاسمة

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رقابة صارمة في قطاع التعليم الإلكتروني…إيقاف تراخيص وإنذارات حاسمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 06:31 مساءً - في خطوة حازمة لضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني بالمملكة، قرر المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلغاء تراخيص أربع جهات تعليمية اعتبارًا من 26 شوال 1446هـ، إثر رصد تجاوزات تنظيمية تمثل خرقًا صريحًا للوائح المعتمدة في القطاع.

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود المركز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، حيث لم تتوقف الإجراءات عند هذا الحد، بل تم توجيه إنذارات فورية إلى 76 برنامجًا تدريبيًا وتعليميًا آخر، طالبهم فيها بإجراء تعديلات عاجلة لتصحيح أوضاعهم قبل اتخاذ قرارات تصعيدية.

وأكد المركز أن الرقابة ستستمر بوتيرة عالية، لضمان التزام جميع الأطراف بالمعايير التي تكفل بيئة تعلم رقمية عالية الكفاءة وآمنة للمستفيدين، كما شدد على أن الترخيص لم يعد مجرد تصريح تشغيل، بل عهد بالالتزام بالجودة والمهنية وحفظ حقوق المتعلمين في المقام الأول.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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