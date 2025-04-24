مد فترة التقديم لجائزة اليونسكو – اليابان للتعليم المستدام حتى مايو 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 06:31 مساءً - قامت اللجنة الوطنية لليونسكو المصرية بالتعاون مع منظمة اليونسكو اليوم بالإعلان عن تمديد فترة التقديم على جائزة اليونسكو- اليابان للتعليم للتنمية المستدامة لعام 2025 إلى 9 مايو 2025.

تلك الجائزة يتم منحها كل عامين، وتقوم الحكومة اليابانية بتمويلها، وتضم ثلاثة جوائز، قيمة كل منهما 50 ألف دولار أمريكي.

تهدف الجائزة إلى تقدير دور التعليم في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق ربط الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

ويشترط في المشاريع المتقدمة أن تكون مستمرة منذ ما يزيد عن 4 سنوات، ولمدة 4 سنوات على الأقل، وتظهر النتائج قابلة للتوسع والتكرار.

للتقديم على الجائزة، يجب إرسال نسخة من المشروع عبر البريد الإلكتروني الخاص باللجنة الوطنية لليونسكو المصرية.