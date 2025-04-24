نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المترو تعلن ترتيبات خاصة لنقل جماهير مباراة الأهلي وصن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق عن ترتيبات خاصة لنقل جماهير مباراة الأهلي وماميلودي صن داونز، المقررة مساء غد الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في إطار نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكدت الشركة في بيان رسمي أن محطة "الاستاد" ستكون مجهزة بكافة التسهيلات اللازمة لضمان رحلة سلسة ومريحة للجماهير قبل وبعد المباراة.

وأوضحت أنه سيتم تشغيل قطار كل 4 دقائق ونصف من محطة "الكيت كات" حتى محطة "عدلي منصور"، لتسهيل حركة الركاب المتوجهين إلى الاستاد، إلى جانب تشغيل قطار كل 9 دقائق لنقل القادمين من اتجاهي "جامعة القاهرة" و"محور روض الفرج" والمتجهين إلى محطة "الكيت كات".

ودعت الشركة الركاب إلى الالتزام بالإرشادات داخل المحطات، والتعاون مع فرق التشغيل، متمنية رحلة آمنة وميسرة لجميع مستخدمي الخط الأخضر الثالث.