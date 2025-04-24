نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أنا سينا".. أغنية جديدة من الشئون المعنوية تجسد روح الأرض والتاريخ في ذكرى تحرير سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار احتفالات القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء، أطلقت إدارة الشئون المعنوية أغنية وطنية جديدة بعنوان "أنا سينا"، من أداء الفنان مينا عطا، لتكون أول عمل فني تتحدث فيه سيناء عن نفسها بصوت فني معبر، يجسد عراقتها وتاريخها وعمقها الوطني.

"أنا سينا" جاءت مختلفة في فكرتها، إذ تتحدث فيها سيناء وكأنها كيان حي يروي حكاياته، ويتحدث عن صموده وارتباطه الأبدي بمصر وشعبها، مما أضفى على العمل طابعًا إنسانيًا مؤثرًا، ولمسة وطنية قوية لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي فور طرح الأغنية.

وتؤدي الشئون المعنوية للقوات المسلحة دورًا بارزًا في دعم الوعي الوطني، من خلال إنتاج أعمال فنية وثقافية ذات طابع توثيقي وتوعوي، تسلط الضوء على البطولات العسكرية والإنجازات التنموية، خاصة في سيناء.

وقد قدمت الإدارة من قبل أعمالًا مؤثرة مثل فيلم "مارد سيناء"، وأغنية "أنا فاكرك يا صاحبي"، وفيلم "التنمية في سيناء.. حلم وطن".

وبهذه الأعمال، تواصل الشئون المعنوية مهمتها في مخاطبة وجدان المواطن المصري، وتعزيز انتمائه وهويته الوطنية، وربط الأجيال الجديدة بتاريخ بلادهم وتضحيات أبطالها.



