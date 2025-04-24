«التعليم» تواصل إتاحة نماذج استرشادية لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة بداية من السبت

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 05:29 مساءً -

فى إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة من أجل تحقيق أفضل تحصيل دراسي واستعدادهم بشكل أفضل للامتحانات، تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة بداية من يوم السبت الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٥، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا.

وفي هذا الإطار، تعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا ٣" من خلال نخبة متميزة من المعلمين، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وتوفر النماذج الاسترشادية وإتاحة حلها عبر قناة "مدرستنا ٣" الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة المحتوى الدراسي، والتدرب على الامتحانات بشكل فعال ونموذجي، من خلال تقديم شرح وافٍ لكيفية حل نماذج الامتحانات.

وستقدم الوزارة جدولا مفصلا بمواعيد نشر النماذج الاسترشادية وحلها عبر قناة "مدرستنا ٣" بداية من السبت الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٥، حيث سيتم إتاحة نماذج مادة واحدة يوميا.