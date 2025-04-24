عيد تحرير سيناء.. تعطيل خدمات السفارة المصرية في مسقط لمدة ثلاثة أيام

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 05:28 مساءً - كشفت السفارة المصرية في مسقط بسلطنة عمان، عن تعطيل كافة الخدمات الخاصة بالقنصلية لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم الخميس بتاريخ 24 أبريل 2025، وهذا بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وسيأتي ذلك التوقف في إطار الاحتفال بالذكرى الـ 43 لهذا العيد الوطني، ومن المقرر أن تقوم السفارة باستكمال عملها بصورة اعتيادية يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025.

تشمل الخدمات التي سيتم توقفها خلال تلك الفترة إصدار وتجديد جواز السفر، وإصدار التأشيرات، التصديق على الأوراق، التصديق القنصلي، خدمات الأحوال المدنية، والمساعدة في الحالات الطارئة.