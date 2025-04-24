نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاورات سياسية بين مصر وإيطاليا لتعزيز التعاون الاقتصادي والهجرة والطاقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت مصر وإيطاليا، اليوم الخميس، مشاورات سياسية بين وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيدًا بالدعم الإيطالي لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخاصة ما يتعلق بالحزمة المالية الأوروبية البالغة 4 مليارات يورو. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري بين الجانبين، مع إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري-الإيطالي، والتعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة.

كما تناولت المشاورات التعاون في ملف الهجرة، في ظل استضافة مصر لأكثر من 9 ملايين أجنبي، مع التأكيد على أهمية دعم مسارات الهجرة النظامية وبرامج التدريب المهني.

على الصعيد الإقليمي، تم بحث التطورات في القضية الفلسطينية، حيث استعرض عبد العاطي الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة وخطة إعادة الإعمار، إلى جانب مناقشة الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا والقرن الأفريقي وملف الأمن المائي المصري.

واختتمت المشاورات بتوقيع مذكرتي تفاهم: الأولى لإنشاء مركز مصري-إيطالي للتوظيف وتصدير العمالة إلى إيطاليا، والثانية للتعاون في مجال التحول في الطاقة.