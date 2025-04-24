نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تفتتح 8 مساجد غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل – بافتتاح 8 مساجد إحلال وتجديد غدًا الجمعة 25 من أبريل 2025 م.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو2024 م حتى الآن إلى 1306 مساجد،من بينها 880 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و426 مسجدًا صيانةً وتطويرًا، وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م بلغ 13387 مسجدًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و653 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا ا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة المنيا:

إحلال وتجديد: مسجد أولاد عمر، قرية الشيخ تمي – مركز أبو قرقاص؛ مسجد التل، عزبة التل – مركز أبو قرقاص؛ مسجد السلام، قرية طرفا – مركز سمالوط.

وفي محافظة الأقصر:

إنشاء: مسجد أنس بن مالك، قرية الزنيقة، أصفوان – مركز إسنا.

وفي محافظة الدقهلية:

إنشاء: مسجد الرحمة، عزبة عبده – مركز الجمالية.

وفي محافظة الفيوم:

إحلال وتجديد: مسجد مخيمر، قرية السعيدية – مركز سنورس.

وفي محافظة القليوبية:

إحلال وتجديد: مسجد سليمان خربوش، عزبة سليمان خربوش، قرية شبلنجة– مركز بنها.

وفي محافظة كفر الشيخ:

إحلال وتجديد:مسجد العاطل، عزبة العاطل – مركز فوه.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله -عز وجل- وتحديثها لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية، في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.