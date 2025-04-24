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مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا

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مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 04:33 مساءً - وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام (عنصر جنائى شديدة الخطورة هارب من حكمين بالسجن المؤبد فى جنايتى " قتل عمد – مقاومة سلطات وحيازة أسلحة نارية ") بالإتجار بالمواد المخدرة بقنا .

 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمشاركة قطاع الأمن المركزى وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه وضبط والدته " هاربة من حكم بالسجن المشدد 7 سنوات فى جناية قتل عمد ".. وضُبط بحوزتهما (15 كيلو جرام لمخدر الآيس -  بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات النارية ) ، هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 8 مليون جنيه تقريباً ) . 

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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