مصرع عنصر جنائى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بقنا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 04:33 مساءً - وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة قيام (عنصر جنائى شديدة الخطورة هارب من حكمين بالسجن المؤبد فى جنايتى " قتل عمد – مقاومة سلطات وحيازة أسلحة نارية ") بالإتجار بالمواد المخدرة بقنا .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمشاركة قطاع الأمن المركزى وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه وضبط والدته " هاربة من حكم بالسجن المشدد 7 سنوات فى جناية قتل عمد ".. وضُبط بحوزتهما (15 كيلو جرام لمخدر الآيس - بندقية آلية – طبنجة - عدد من الطلقات النارية ) ، هذا وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ( 8 مليون جنيه تقريباً ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.