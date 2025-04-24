نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تطبيق التوقيت الصيفي اليوم.. والمترو: انتظام التشغيل وفق الجداول المعتادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الخط الثالث "الخط الأخضر" والقطار الكهربائي الخفيف، عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من منتصف ليل اليوم.

وأكدت الشركة، في بيان رسمي، أنها تواصل تشغيل خدماتها وفق الجداول الزمنية المعتادة، مع مراعاة التعديل الخاص بالتوقيت الجديد. ودعت الركاب إلى الالتزام بالمواعيد المحدثة، مؤكدة حرصها على تقديم أفضل مستويات الخدمة خلال فترة التشغيل الصيفي.