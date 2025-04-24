عاجل - إغلاق المتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي في 3 يوليو

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد وزارة السياحة والآثار للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير المقرر في 3 يوليو المقبل، وفي إطار التجهيزات النهائية، أعلنت الوزارة عن إغلاق المتحف بصفة مؤقتة خلال الفترة من 15 يونيو حتى 5 يوليو 2025.

تفاصيل الإغلاق والتجهيزات اللوجيستية

أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن الإغلاق المؤقت للمتحف يهدف إلى تنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجيستية الهامة داخل المتحف.

وتشمل هذه الأعمال تجهيزات تتعلق بالمرافق والخدمات التنظيمية استعدادًا لاستقبال الزوار بشكل رسمي بعد الافتتاح.

إعادة فتح المتحف بعد الافتتاح الرسمي

من المقرر أن يعاود المتحف المصري الكبير فتح أبوابه للزوار بعد الافتتاح الرسمي، حيث ستستمر مواعيد العمل الرسمية للمتحف. وفقًا للجدول الزمني، سيحظى الزوار بتجربة سياحية متكاملة داخل أرجاء المتحف الذي يُعد من أبرز المعالم الثقافية في مصر.

تشغيل المتحف منذ أكتوبر 2024

منذ 16 أكتوبر 2024، بدأ المتحف المصري الكبير في العمل بشكل تجريبي، حيث استقبل بعض الأماكن من المتحف زائريه.

اعتبارًا من فبراير 2025، بدأت الهيئة في تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة للأماكن المفتوحة داخل المتحف، حيث يفتح أبوابه للجمهور من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع.

كما يتم فتح المتحف مساءً يومي السبت والأربعاء من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.