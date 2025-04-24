نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق مواعيد القطارات بالتوقيت الصيفي 2025،، الهيئة القومية لسكك حديد مصر تُعلن التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتطبيق مواعيد القطارات بالتوقيت الصيفي لعام 2025، بدءًا من مساء اليوم الخميس 24 أبريل.

ويأتي هذا التعديل في إطار التزام الهيئة بتطبيق التوقيت الصيفي الذي يهدف إلى التكيف مع التغييرات الزمنية في الساعة الرسمية.

تفاصيل مواعيد القطارات بالتوقيت الصيفي 2025

وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية لسكك حديد مصر، سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند الوصول إلى الساعة 24:00، ليصبح الوقت 01:00 صباحًا.

وأكدت الهيئة أنه سيتم استمرار سير القطارات بعد تطبيق التوقيت الصيفي، مع مراعاة أن القطارات التي ستصل بعد هذا التعديل ستعتبر متأخرة بمقدار ساعة عن مواعيدها الرسمية، حتى تصل إلى محطات الوصول النهائية في تلك الليلة.

إجراءات الهيئة حول مواعيد القطارات

وفي السياق ذاته، أشارت الهيئة إلى أن جميع القطارات العاملة في ذلك اليوم ستعمل وفقًا للمواعيد الجديدة، حيث سيكون هناك تغيير في توقيت الوصول والمغادرة بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

يأتي هذا التعديل في إطار الإجراءات المعتادة التي تتخذها الهيئة مع بداية كل موسم صيفي.

مواعيد القطارات خلال شهر رمضان 2025

سبق أن أعلنت الهيئة أيضًا عن تعديل مواعيد القطارات خلال شهر رمضان 2025، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتيسير التنقلات خلال الشهر الفضيل.

هذا التعديل شمل تعديلًا في أوقات قيام القطارات بحيث تتناسب مع ساعات الإفطار والسحور، مما يسهل على الركاب التنقل بشكل مريح خلال الشهر المبارك.

لماذا تعتبر القطارات متأخرة ساعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي؟

السبب في اعتبار القطارات متأخرة ساعة هو أن الساعة الرسمية سيتم تقديمها في تمام الساعة 24:00، وهو ما يعني أن القطارات التي كانت في الطريق قبل هذا التعديل ستسير وفقًا للوقت القديم حتى تصل إلى محطات الوصول النهائية، وهو ما يؤدي إلى تأخير بسيط بمقدار ساعة عن مواعيدها المعتادة.