نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تأخير حركة القطارات بسبب التوقيت الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه سيتم العمل بموجب التوقيت الصيفي بداية من مساء اليوم الخميس، وذلك وفقًا للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة عند الوصول إلى الساعة 24:00، لتصبح الساعة 01:00 صباحًا، مما يتسبب في تأخير حركة القطارات لمدة ساعة.

وأكدت الهيئة أن القطارات التي تسير خلال هذه الفترة ستصل إلى محطات الوصول النهائية بعد التوقيت الجديد، وتعتبر متأخرة عن مواعيدها الرسمية لمدة ساعة.

يأتي هذا التعديل في مواعيد القطارات تماشيًا مع العمل بالتوقيت الصيفي، حيث تلتزم الهيئة بتعديل مواعيد وصول القطارات حسب التوقيت الجديد لضمان استمرارية الرحلات وفق الجدول الزمني المعدل.

تأثير التوقيت الصيفي على خدمات القطارات: