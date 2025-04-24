وزير السياحة والآثار يستقبل عمدة شنغالي.. تعاون مصري صيني متجدد في السياحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 03:35 مساءً - استقبل وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، نائبة عمدة بلدية شنغهاي ليو دو والوفد الصيني المرافق لها بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية بين القاهرة وبكين في مجالات السياحة والآثار، في إطار الروابط العميقة التي تجمع بين البلدين حضاريًا وشعبيًا.

أشاد الوزير خلال اللقاء بالعلاقة الممتدة التي تربط الشعبين المصري والصيني، حيث يمثل كل منهما إحدى أقدم الحضارات في التاريخ، مشيرًا إلى التنوع الكبير في مجالات التعاون الثنائي، والذي يتسع ليشمل القطاع السياحي والتراثي، وقد تطرق اللقاء إلى الاحتفالية التي أقيمت العام الماضي في مصر بمناسبة مرور عقد كامل على تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين، بالتزامن مع إعلان عام الشراكة المصرية الصينية.

ناقش الجانبان فرص تطوير حركة السياحة الصينية الوافدة إلى مصر، حيث أبدى الوزير تطلعه لتعزيز الحضور الصيني في الوجهات السياحية المصرية من خلال زيادة الحملات الترويجية وتنظيم معارض أثرية مؤقتة، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات المتاحف، وتبادل الخبرات العلمية، ودعم المشاريع المشتركة في مجالات التدريب والحفائر.

من جانبها، عبّرت نائبة العمدة الصينية عن رغبة بلادها في توسيع نطاق عمل البعثات الأثرية الصينية في المواقع المصرية، مشيدة بالشراكات الفاعلة بين المؤسسات الصينية والمصرية في مجال التنقيب والتوثيق، منها التعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومتحف شنغهاي في منطقة ميت رهينة، وبعثة جامعة بكين المقرر أن تبدأ أعمالها قريبًا في نفس الموقع، إلى جانب البعثات النشطة في معبد مونتو بالكرنك وسقارة، حيث يعمل فريق من جامعة شنغهاي على مشروع رقمي لتوثيق التوابيت الأثرية.

وأعربت المسؤولة الصينية عن إعجابها الشديد بما شهدته من مواقع أثرية مصرية خلال زيارتها، مشيدة بما لاقته من ترحيب واهتمام، وخصّت بالذكر زيارتها للمتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة.

كما سلطت الضوء على النجاح الكبير الذي حققه معرض "قمة الهرم 00 حضارة مصر القديمة" المقام حاليًا بمتحف شنغهاي الوطني، حيث تجاوز عدد زائريه منذ افتتاحه في يوليو الماضي مليونًا و900 ألف زائر من مختلف المدن الصينية، وتوقعت أن يبلغ العدد 2.5 مليون بنهاية فترة المعرض في أغسطس المقبل.

واختتمت اللقاء بالتأكيد على رغبتها في تعزيز العلاقات الثقافية والسياحية بين القاهرة وشنغهاي، موجّهة دعوة رسمية لوزير السياحة المصري لزيارة الصين خلال الفترة القادمة.