مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر مايو وخطوات الاستعلام عبر الرابط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 03:35 مساءً - أعلنت وزارة المالية عن تطبيق زيادة بنسبة ٢٥% على معاشات تكافل وكرامة اعتبارًا من هذا الشهر إبريل، وهي سارية لجميع المستحقين، سواء الحاليين أو الجدد.

أفادت وزارة التضامن الاجتماعي بأن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو ٢٠٢٥، سيبدأ يوم الجمعة ١٥ مايو، وهذا هو الموعد المعتاد للصرف في منتصف كل شهر، مع تأكيد استمرار تسهيل إجراءات الحصول على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه دون تأخير.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة المعاش من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي باتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع تكافل وكرامة

اختيار برنامج تكافل وكرامة.

إدخال الاسم رباعيًا.

تحديد الشهر المراد الاستعلام عنه.

إدخال رقم الهاتف المسجل.

الضغط على زر استعلام.

وسائل صرف معاش تكافل وكرامة

تظهر بعد ذلك جميع المعلومات المتعلقة بحالة المعاش، بالإضافة للتعرّف على أماكن الصرف، حيثُ توفر الوزارة عدة وسائل لصرف الدعم لتيسير وصوله، وتشمل:

فروع بنك ناصر الاجتماعي.

ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك والبريد.

مكاتب البريد.

البطاقات الذكية المخصصة للدعم.

المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول

يمكن التأكد من أحقية المواطن للحصول على الدعم من خلال بوابة الشكاوى الخاصة بالبرنامج، وذلك بإدخال الرقم القومي.

شروط تكافل وكرامة

تشترط وزارة التضامن الاجتماعي توفر عدد من المعايير لضمان وصول الدعم لمستحقيه، منها:

عدم وجود دخل ثابت أو معاش تأميني مرتفع.

أن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو مصابًا بمرض مزمن.

ألا يزيد الدخل التأميني الشهري عن ٤٠٠ جنيه.

أن يكون المتقدم يتيمًا أو فاقدًا للرعاية الأسرية.

عدم وجود اشتراك في أي نظام تأمين حكومي أو خاص.

جدير بالذكر أنعدد المستفيدين من البرنامج أكثر من ٥.٢ مليون أسرة، تشمل فئات متنوعة مثل كبار السن، ذوي الإعاقة، الأرامل، المطلقات، الأيتام، وغير القادرين على العمل.