فرص عمل وتمكين شامل في ملتقى ”إيد في إيد” لذوي الهمم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 03:35 مساءً - في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم فئة ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع، ينطلق يوم السبت المقبل ملتقى توظيفي مخصص لهذه الفئة تحت عنوان "إيد في إيد" بتنظيم مشترك بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وروتاري مصر ممثلًا في لجنة ذوي الإعاقة، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات، وبرعاية شركة بلتون، وذلك بمركز شباب الجزيرة من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

يشهد الملتقى إقامة معرض متنوع لمنتجات الأفراد من ذوي الهمم، كما يضم مجموعة من الورش التدريبية التي تهدف إلى التوعية بالقضايا المتعلقة بالإعاقة، إلى جانب تدريب المشاركين على المهارات الأساسية في لغة الإشارة، في محاولة لإثراء التفاعل الإيجابي بين هذه الفئة والمجتمع المحيط بهم.

وفي تصريحات صحفية، أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن هذا الحدث يأتي امتدادًا للمبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم الشباب من ذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصاديًا، وهو جزء من جهود أوسع لتحقيق التكافؤ في الفرص داخل الجمهورية الجديدة، بما ينسجم مع أهداف “رؤية مصر 2030” ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضحت كريم أن الهدف من هذا التجمع الوظيفي لا يقتصر فقط على توفير فرص عمل مباشرة، بل يمتد إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم فعليًا في مختلف قطاعات العمل، كما أشارت إلى أن الحدث سيعرض تجارب واقعية لأشخاص استطاعوا تجاوز التحديات وتحقيق النجاح المهني، وذلك لإلهام الحاضرين من الشباب وتشجيعهم على خوض غمار سوق العمل بثقة وطموح.