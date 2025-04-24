بدايةً من الغد.. مواعيد فتح وغلق المحلات بالتوقيت الصيفي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 03:35 مساءً - من المفترض تغيير الساعة اليوم الخميس الموافق ٢٤ إبريل، وبالتحديد مع بداية اليوم الجديد الجمعة، أي في منتصف الليل.

أعلنت وزيرة التنمية المحلية منال عوض، عن كون هناك تغيير في مواعيد فتح وغلق المحلات مع بداية المواعيد الصيفية الجديدة.

حيثُ أعلنت أن المحلات يتم فتحها من الساعة ٧ صباحًا، حتى الساعة ١١ مساءًا، ومن الممكن أن تستمر حتى الساعة ١٢ مساءًا، وذلك في أيام الخميس والجمعة فقط.

أما بالنسبة للمولات فيتم العمل من الساعة الخامسة صباحًا حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وهكذا بالنسبة للمطاعم، ولكن متاح خدمة التيك أواي لمدة أربعة وعشرين ساعة.