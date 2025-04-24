احذر من هذا الفخ العقاري .. صفقة مُغرية قد تكلفك أموالك بلا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 03:35 مساءً - في رسالة تحذيرية مهمة، نبه الخبير العقاري "سعد الشايقي" من الوقوع في فخ شراء العقارات "المشاع" وهي تلك التي يتشارك في ملكيتها عدة أطراف دون تحديد واضح للمواقع أو الحصص.

وأوضح "الشايقي" أن هذا النوع من العقارات، رغم ارتفاع أسعارها، لا يضمن للمشتري حصة محددة يمكنه التصرف بها أو حتى استخراج ترخيص بناء عليها، مما يجعلها صفقة غير مضمونة بل وخاسرة في كثير من الأحيان.

وأضاف أن هذه العقود لا تستند غالبًا إلى مخططات معتمدة، مما يضاعف من خطورة الاستثمار فيها، داعيًا الباحثين عن شراء الأراضي إلى التحقق من أن الصك مستقل وواضح، لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية أو مالية مستقبلية.