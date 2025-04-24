مواقيت الصلوات الخمس بالتوقيت الصيفى غدا الجمعة 25-4-2025 فى محافظات الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 11:29 صباحاً - بدأ العديد من المواطنين البحث عن مواقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق التوقيت الصيفي ، والذى يفصلنا عن تطبيقه ساعات معدودة .
وإليكم مواقيت الصلاة الخمسة غدا الجمعة 25-4-2025 ، بعد تطبيق التوقيت الصيفي ، فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:44 ص
موعد صلاة الظهر 12:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 4
موعد صلاة المغرب 7:29 م
موعد صلاة العشاء 8:52
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:46 ص
موعد صلاة الظهر 12:58
موعد صلاة العصر 4:36
موعد صلاة المغرب 7:35 م
موعد صلاة العشاء 9:00 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:39
موعد صلاة الظهر 12:49 م
موعد صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:25 م
موعد صلاة العشاء 8:49 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:38
وقت صلاة الظهر 12:41
موعد صلاة العصر 4:14 م
وقت صلاة المغرب 7:14 م
وقت صلاة العشاء 8:34 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:52 ص
موعد صلاة الظهر 12:46 ص
موعد صلاة العصر 13: 4
موعد صلاة المغرب 7:14 م
موعد صلاة العشاء 8:32