مواقيت الصلوات الخمس بالتوقيت الصيفى غدا الجمعة 25-4-2025 فى محافظات الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 11:29 صباحاً - بدأ العديد من المواطنين البحث عن مواقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق التوقيت الصيفي ، والذى يفصلنا عن تطبيقه ساعات معدودة .

وإليكم مواقيت الصلاة الخمسة غدا الجمعة 25-4-2025 ، بعد تطبيق التوقيت الصيفي ، فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.



مواقيت الصلاة فى القاهرة



وقت صلاة الفجر 4:44 ص

موعد صلاة الظهر 12:53 ص

موعد صلاة العصر 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:29 م

موعد صلاة العشاء 8:52



مواقيت الصلاة فى الإسكندرية



وقت صلاة الفجر 4:46 ص

موعد صلاة الظهر 12:58

موعد صلاة العصر 4:36

موعد صلاة المغرب 7:35 م

موعد صلاة العشاء 9:00 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:39

موعد صلاة الظهر 12:49 م

موعد صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:25 م

موعد صلاة العشاء 8:49 م.



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ



وقت صلاة الفجر 4:38

وقت صلاة الظهر 12:41

موعد صلاة العصر 4:14 م

وقت صلاة المغرب 7:14 م

وقت صلاة العشاء 8:34 م.



مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:52 ص

موعد صلاة الظهر 12:46 ص

موعد صلاة العصر 13: 4

موعد صلاة المغرب 7:14 م

موعد صلاة العشاء 8:32