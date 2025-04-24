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مواقيت الصلوات الخمس بالتوقيت الصيفى غدا الجمعة 25-4-2025 فى محافظات الجمهورية

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مواقيت الصلوات الخمس بالتوقيت الصيفى غدا الجمعة 25-4-2025 فى محافظات الجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أبريل 2025 11:29 صباحاً - بدأ العديد من المواطنين البحث عن مواقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق التوقيت الصيفي ، والذى يفصلنا عن تطبيقه ساعات معدودة .

 

وإليكم مواقيت الصلاة الخمسة غدا الجمعة 25-4-2025 ، بعد تطبيق التوقيت الصيفي ، فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 


مواقيت الصلاة فى القاهرة
 

وقت صلاة الفجر 4:44  ص

موعد صلاة الظهر 12:53 ص

موعد صلاة العصر 29: 4

موعد صلاة المغرب 7:29 م

موعد صلاة العشاء  8:52

 

 


مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
 

وقت صلاة الفجر 4:46 ص

موعد صلاة الظهر 12:58

موعد صلاة العصر 4:36

موعد صلاة المغرب 7:35 م

موعد صلاة العشاء 9:00 م. 

 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

 

وقت صلاة الفجر 4:39

موعد صلاة الظهر 12:49 م

موعد  صلاة العصر 4:26 م

موعد صلاة المغرب 7:25 م

موعد صلاة العشاء 8:49  م.        


مواعيد الصلاة بشرم الشيخ


وقت صلاة الفجر 4:38

وقت صلاة الظهر 12:41

موعد صلاة  العصر 4:14 م

وقت صلاة المغرب 7:14 م

وقت صلاة العشاء 8:34 م.    

 


مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:52  ص

موعد صلاة الظهر 12:46 ص

موعد صلاة العصر 13: 4

موعد صلاة المغرب 7:14 م

موعد صلاة العشاء 8:32

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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