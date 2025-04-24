نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عمل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل مكاتب الشهر العقاري والتوثيق في مصر عملها كما هو معتاد رغم تطبيق التوقيت الصيفي الذي يبدأ في الجمعة 25 أبريل 2025.

حيث لن يؤثر تقديم الساعة 60 دقيقة على مواعيد العمل الرسمية للمكاتب، التي ستستمر وفقًا للضوابط المعمول بها قبل تعديل الساعة.

مواعيد العمل في مكاتب الشهر العقاري

الفترة الصباحية: تبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى 4:30 مساءً.

الفترة المسائية: تبدأ من الساعة 5 مساءً حتى 9 مساءً.

مواعيد العمل في مكاتب وفروع التوثيق

بالنسبة لمكاتب وفروع التوثيق، التي تعمل يوم الجمعة، تكون مواعيد العمل من الساعة 1 ظهرًا حتى 9 مساءً.

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025

وفقًا لـ قانون رقم 34 لسنة 2023، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 إبريل 2023، سيتم تطبيق التوقيت الصيفي في مصر ابتداءً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

ويجري تعديل الساعة بالتقدم 60 دقيقة بداية من الجمعة 25 أبريل 2025.

التوقيت الصيفي في مصر: تاريخه وأهدافه

تعود فكرة التوقيت الصيفي في مصر إلى عام 1945 في عهد حكومة محمود فهمي النقراشي، بهدف تقليل الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الحرب العالمية الثانية وارتفاع أسعار المحروقات.

تم إلغاء التوقيت الصيفي في 2011، ثم عاد العمل به في 2014 بسبب أزمة الطاقة. وبعد إلغاءه نهائيًا في 2015، تم إعادة العمل به في 2023 بقرار حكومي.