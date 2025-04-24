نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- مصر تطبق التوقيت الصيفي في 2025 بدءًا من يوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2025، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من منتصف ليل الخميس/الجمعة.

ومن المقرر أن يتم تعديل الساعة إلى الساعة 1:00 صباحًا يوم الجمعة 25 أبريل 2025، وفقًا لما حدده القانون رقم 34 لسنة 2023 الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في 16 إبريل 2023.

وينص القانون على أن التوقيت الصيفي يبدأ في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل ويستمر حتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، وهذا التعديل سيُنفذ في تمام الساعة 12 منتصف الليل ليتم تقديم الساعة بشكل رسمي.

الهدف من تعديل التوقيت في يوم الجمعة

تم اختيار يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الصيفي في مصر، كونه يوم إجازة رسمي في العديد من القطاعات، مما يسهم في تجنب حدوث أي مشكلات أو أخطاء في تعديل الوقت.

كما أن هذا التوقيت يمنح المواطنين فرصة للتكيف مع التغيير، ويقلل من تأثير التعديل على سير العمل في المؤسسات الحكومية.

تغيير مواقيت الصلاة بعد التوقيت الصيفي

مع تطبيق التوقيت الصيفي، يتطلب الأمر تعديلًا في مواقيت الصلاة في مختلف محافظات مصر.

فيما يلي المواقيت المعدلة للصلوات يوم الجمعة 25 إبريل 2025:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

صلاة دوت الخليج: 4:44 ص

صلاة الظهر: 12:53 م

صلاة العصر: 4:29 م

صلاة المغرب: 7:29 م

صلاة العشاء: 8:52 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

صلاة دوت الخليج: 4:46 ص

صلاة الظهر: 12:58 م

صلاة العصر: 4:36 م

صلاة المغرب: 7:35 م

صلاة العشاء: 9:00 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

صلاة دوت الخليج: 4:39 ص

صلاة الظهر: 12:49 م

صلاة العصر: 4:26 م

صلاة المغرب: 7:25 م

صلاة العشاء: 8:49 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ:

صلاة دوت الخليج: 4:38 ص

صلاة الظهر: 12:41 م

صلاة العصر: 4:14 م

صلاة المغرب: 7:14 م

صلاة العشاء: 8:34 م

مواقيت الصلاة في أسوان:

صلاة دوت الخليج: 4:52 ص

صلاة الظهر: 12:46 م

صلاة العصر: 4:13 م

صلاة المغرب: 7:14 م

صلاة العشاء: 8:32 م

تعديل مواعيد العمل في مترو الأنفاق

تزامنًا مع تطبيق التوقيت الصيفي، ستُعدل مواعيد مترو الأنفاق في مصر بدءًا من الجمعة 25 أبريل 2025.

حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة في تمام الساعة 12:00 صباحًا لتصبح الساعة 1:01 صباحًا.

ستكون مواعيد عمل المحطات بدءًا من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل.