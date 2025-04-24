نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس اليوم الخميس 24 أبريل 2025: انخفاض درجات الحرارة وأمطار محتملة بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي، اليوم الخميس 24 أبريل 2025، عن توقعات حالة الطقس على مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يشهد اليوم انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة يتراوح ما بين 4 إلى 7 درجات مئوية مقارنة بالأيام السابقة.

وقالت الأرصاد إن طقس اليوم يميل إلى الحرارة خلال ساعات النهار على معظم المناطق، بينما يكون شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، ويعتدل الطقس خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

فرص لسقوط الأمطار

أكدت الهيئة وجود فرص لسقوط أمطار على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، بينما تزداد احتمالية تساقط أمطار خفيفة بشكل متقطع مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى، لكنها تظل فرصًا ضعيفة حسب البيان الرسمي.

نشاط الرياح

كما أشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خصوصًا على مناطق الصحراء الغربية وجنوب البلاد، مما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض الطرق السريعة والصحراوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى والوجه البحري:

العظمى 28 درجة مئوية، الصغرى 18 درجة.

السواحل الشمالية:

العظمى 22 درجة، الصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد:

العظمى 32 درجة، الصغرى 18 درجة.

جنوب الصعيد:

العظمى 43 درجة، الصغرى 24 درجة.

استمرار موجة الانخفاض

وأوضحت الهيئة أن هذا الانخفاض في درجات الحرارة يعد بمثابة "انكسار مؤقت لموجة الحر"، خاصة في مناطق شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مما قد يعيد للأذهان الأجواء الربيعية بعد أيام من الطقس شديد الحرارة.

نصائح الأرصاد للمواطنين

دعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في فترات نشاط الرياح، خاصة في المناطق الصحراوية، وارتداء الملابس المناسبة لتقلبات الطقس، مع متابعة النشرات الجوية الرسمية بشكل مستمر.