نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصر العيني يُعيّن نوابه الجدد: 219 وظيفة لخريجي دفعة 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نُظمت بكلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة جلسة مفتوحة لتعيين النواب من خريجي دفعة 2023 (الدور الأول 1+6)، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور/ حسام صلاح، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبمشاركة عدد من القيادات الطبية والإدارية، هم: الأستاذ الدكتور/ هاني العسلي، نائب المدير التنفيذي للشؤون المالية، الأستاذة الدكتورة/ إيمان فؤاد، نائب المدير التنفيذي لشؤون التدريب والتعليم، والأستاذ الدكتور/ عماد شاش، مدير مستشفى أورام الثدي.

بدأت الجلسة بالإعلان الرسمي عن عدد الوظائف الشاغرة التي أُتيحت لكل من مستشفى قصر العيني ومعهد الأورام التابعين لمستشفيات جامعة القاهرة، والتي بلغت 219 وظيفة، موزعة على النحو التالي: 188 وظيفة إكلينيكية في أقسام مستشفى قصر العيني، و31 وظيفة بمعهد الأورام. وقد سبق الإعلان عن هذه الوظائف من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتم ترتيب المتقدمين حسب المجموع التراكمي، حيث بلغ عددهم 465 خريجًا.

استهل الأستاذ الدكتور حسام صلاح الجلسة بكلمة ترحيبية أعرب خلالها عن فخره وامتنانه للدفعة الجديدة من الخريجين، مؤكدًا أن التعيين في تخصص قد لا يكون هو الاختيار الأول للطالب لا يعني نهاية الطموح، بل قد يكون بداية لمسار مهني ناجح قائم على التميز والإبداع. وشدد على أن جوهر النجاح يكمن في إتقان العمل والإخلاص في الممارسة المهنية.

كما دعا الخريجين للاستفادة القصوى من الإمكانات التعليمية والتدريبية التي توفرها الكلية والمستشفيات الجامعية، بما يعزز من كفاءاتهم الطبية والبحثية، ويؤهلهم للالتحاق بمسارات مهنية متميزة محليًا ودوليًا.

وقد تميزت الجلسة بحُسن الإعداد والتنظيم، بما يضمن العدالة والشفافية في اختيار التخصصات، وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وترتيب الجدارة. وتم توفير بيئة تنظيمية مرنة تُراعي احتياجات الخريجين ومتطلبات العمل بالمستشفيات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود جامعة القاهرة لتعزيز دورها الأكاديمي والوطني في إعداد أطباء مؤهلين ومدربين على أعلى مستوى، بما يلبي احتياجات القطاع الصحي ويساهم في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر.