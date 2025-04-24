نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شباب ورياضة الجيزة تحتفل بعيد تحرير سيناء بنادي الصيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، محمد نور السكرتير العام لمحافظة الجيزة، خلال الإحتفال الفني الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة بمناسبة عيد تحرير سيناء، وذلك مساء اليوم الأربعاء 23 أبريل بنادي الصيد الرياضي.

وذلك بحضور الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف وإيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشئون الرياضة، الدكتورة إيمان رمضان وكيل المديرية لشئون الشباب.

وانطلقت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري،، تلاه كلمة ترحيبية من الدكتور الصبروط والتي عبرفيها عن عِظم المناسبة ومكانة سيناء في قلوب المصريين، كونها أرضًا مقدسة شهدت تجلي الله عليها، وملحمة من ملاحم البطولة والفداء.

كما أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، في كلمته أن احتفال المديرية بعيد تحرير سيناء يأتي في إطار سعيها لتعزيز قيم الانتماء والولاء لدى النشء والشباب، مشيرًا إلى أن تحرير سيناء لم يكن فقط استردادًا للأرض بل استعادة للكرامة والعزة الوطنية.

كما أعرب عن شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار على رعايتهم ودعمهم المستمر لمثل هذه الفعاليات الوطنية.

ووجّه الشكر كذلك لإدارة نادي الصيد على الاستضافة المتميزة.

كما تحدث السكرتير العام لمحافظة الجيزة، وفي كلمته أكد على أهمية مثل هذه الاحتفالات التي تحمل معها ذكرى الأبطال والشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس لإسترداد الأرض واعادة الحق لأصحابه،كما أضاف بأن الشباب هم قادة المستقبل وبهم تبنا الأوطان واحتفالنا اليوم يقوي لديهم روح الولاء والانتماء.

كما تضمنت فقرات الحفل عرض فيديو وثائقي بعنوان "سيناء في القلب" يوثق بطولات أبناء الوطن على هذه الأرض الطاهرة من إخراج أحمد سالم، بالإضافة إلى عروض فنية متنوعة شملت كورالًا وطنيًا، وعرضًا مسرحيا من إخراج مصطفى عمران تحت عنوان الحارس، وفقرات شعرية مؤثرة عبّرت عن مشاعر الفخر والانتماء للشاعر عبد الرحمن محمد،وقدمت الشاعرتان رقية عمر وخديجة عمر فقرة شعرية متميزة، فيما تألق عرض فني تعبيري صمم خصيصًا للمناسبة على يد المدرب نبيل عبده، جسّد من خلاله مشاعر الاعتزاز وفرحة استرداد الأرض.

واختتمت الفعاليات بفريق كورال أبناء الجيزة للمدرب رياض أشرف،

أشرف على العروض إلهام فؤاد مدير إدارة تنمية الشباب،إيزيس مسعود مدير إدارة تنمية النشء وأشرف على الإحتفال رشا فاروق مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

وبحضور جميع مديري الإدارات المركزية والفرعية وعن إدارة الدقي حنان عبد الفتاح مدير الإدارة، أميرة أبو النجاح معاون وكيل الوزارة لشئون الشباب، شيرين الجارحي معاون وكيل الوزارة لشئون الرياضة، ونقلها من إدارة العلاقات العامة والإعلام خليل أبو زيد،أماني إبراهيم، شادي ابراهيم، وقدمت الحفل سعاد خفاجي.

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