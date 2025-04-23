سفير تركيا مشيدا بإصلاحات مصر الاقتصادية: نتطلع لتوسيع التعاون

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 23 أبريل 2025 09:35 مساءً - أعرب السفير التركى، صالح موطلو شن عن تطلع بلاده لتوسيع آفاق التعاون مع مصر، مشيدًا بالإصلاحات الاقتصادية فى مصر والإمكانات الكبيرة التى يتمتع بها قطاع الأعمال العام المصرى والفرص الاستثمارية الواعدة للتعاون فى عدد من المجالات، واهتمام الشركات التركية بتوسيع نطاق استثماراتها فى مصر، وفقا لبيان من السفارة التركية بالقاهرة.

وخلال لقاء مع وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد الشيمى تم الاتفاق على تنظيم لقاءات ثنائية بين ممثلى الشركات من الجانبين، فضلًا عن تنظيم زيارات ميدانية لرجال الأعمال الأتراك لعدد من المصانع والشركات التابعة للوزارة، بهدف استكشاف فرص التعاون الاستثماري.

وكان استقبل المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير صالح موطلو شن، سفير جمهورية تركيا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فى مجالات الصناعة والاستثمار وتبادل الخبرات، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة فى شركات قطاع الأعمال العام وبحث فرص الشراكة بين الشركات التابعة للوزارة والشركات التركية، فى عدد من المجالات ومن بينها صناعات الغزل والنسيج والأسمدة والورق والفنادق.

ورحب المهندس محمد شيمى، فى مستهل اللقاء، بالسفير التركى والوفد المرافق مؤكدا عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتركيا، والحرص على تعزيز التعاون مع الجانب التركى بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية فى البلدين.

وأشار المهندس محمد شيمى إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتاحة فى مختلف قطاعات ومجالات عمل الشركات التابعة للوزارة، مؤكدا الانفتاح على التعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى والترحيب بمزيد من الاستثمارات التركية فى السوق المصرية، ومشيرا إلى التسهيلات والحوافز التى توفرها الدولة للمستثمرين.